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    Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti

    Sivasspor’da ikinci ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp ile sözleşmesi biten Jorge Felix, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti.
    • 07.06.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 17:31
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    Jorge Felix, Sivasspor'a veda etti

    Sivasspor ile sözleşmesi sona eren İspanyol oyuncu Jorge Felix, takıma veda etti.

    30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor ile ilgili paylaştığı fotoğrafa, “Sivasspor macerası sona erdi. Çok fazla oynamak istememe rağmen bana beklediğim şans verilmedi. Ancak, çok fazla oynamamama rağmen maçlarımıza gelerek takıma destek olan taraftarlarımıza ve bana sahada yardımcı olan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera için görüşmek üzere.” notunu ekledi.

    20 maçta 4 gol attı

    Diğer yandan Sivasspor’da bu sezon 20 maça çıkan Felix, 4 kez ağları sarstı. 2 kez sarı kartla cezalandırılan Felix, 887 dakika forma giydi.

    Jorge Felix, Sivasspor a veda etti #1


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