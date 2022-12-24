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    Jorge Jesus: 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor

    Jorge Jesus: 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Jesus, 10 kişi kalmalarının ardından işlerinin zor bir hale geldiğini söyledi.
    • 24.12.2022 - 22:10
    • Güncelleme : 24.12.2022 - 22:46
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    Süper Lig'in 15. haftasında dev maçta Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan maçı Trabzonspor, 2-0'lık skorla kazandı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+10'da Trezeguet attı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0'lık Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.

    "Bütün mağlubiyetler, 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi"

    Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "11'e 11 oynanıyorken dengeli bir oyun vardı, kırmızı kart sonrasında dengeyi yakalayamadık. 3 maç üst üste kırmızı kart görüyoruz ve bugüne kadar aldığımız bütün mağlubiyetler, 1 kişi eksik olduğumuz maçlarda geldi." dedi.

    Jorge Jesus: 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor #1

    "10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor"

    Jesus, Crespo'nun kırmızı kartlı ile ilgili olarak ise, "Miguel Crespo'nun kırmızı kart gördüğü dakikada onu ve Michy Batshuayi'yi çıkaracaktık. Bunu konuştuk, teknik veya taktik problem değil. Ama 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor." diye konuştu.

    Jorge Jesus: 10 kişi kalınca, işler bizim için zor bir hale geliyor #2


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