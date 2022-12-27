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    Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi

    Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi

    Hatayspor galibiyeti sonrasında konuşan sarı-lacivertliler'in hocası Jorge Jesus oyuncularına ve taraftarlara teşekkür etti.
    • 27.12.2022 - 22:44
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 23:19
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    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

    Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da açıklamalarda bulundu.

    "4 attık ama 6-7 olabilirdi"

    Mutlu olduğu görülen Portekizli hoca, "Oyuncularımı, taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Sonuna kadar inandılar, takımlarını desteklediler. Üst üste 2 yenilgiye rağmen yapabileceklerimize inandılar. 4 attık ama 6-7 olabilirdi. Kaleyi bulan şut sayımızın en yüksek olduğu maçtı. 15 şutun 4'ü gole dönüştü.

    Çok pozisyon ürettik. İyiydik. Galibiyetlere geri dönmek istiyorduk. Döndük. Taraftarlarımızı mutlu eden bir galibiyet aldık. Mutluluk demişken umarım neşe, mutluluk dolu bir yıl olur. Biz de mutlu sona ulaşırız." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi #1

    "Her zaman yanımızdalar"

    Taraftara övgülerini esirgemeyen Jesus, "Taraftarlarımıza ne diyeceğimi bilemiyorum. Her zaman yanımızdalar. Buraya ilk geldiğim andan itibaren bana destek verdiler. Biz acı çekerken acı çektiler, mutluyken mutlu oldular. Biz birlikteyiz." yorumunu yaptı.

    Jorge Jesus: 4 attık ama 6-7 olabilirdi #2


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