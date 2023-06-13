Jorge Jesus: Ali Koç bana 'Bir gün döneceksin' dedi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus ayrılığın ardından ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'de ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Portekiz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un demecinden bazı öne çıkanlar:

Türkiye'de teknik direktörlük yapmak çok güzel bir deneyimdi. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. İstanbul çok güzel bir yer. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz, ben de bilmiyorum.

"Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım"

Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi.

Soru: Brezilya'dan teklif aldınız mı?

Fenerbahçe'deyken birkaç teklif geldi ama hiçbiri Brezilya'dan değildi, Brezilya'dan kimse benimle temasa geçmedi.

Soru: Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü'yü tanıyor musunuz?

Ben değil, Benfica'nın teknik direktörü tanımak zorunda.

Soru: Hayaliniz Brezilya Milli Takımı mı?

Hayalim bir milli takımla Dünya Kupası'nda yer almaktı. Liglerden, Avrupa kupalarına kadar birçok turnuvada yer aldım. Fenerbahçe taraftarları için benim ayrılmamı görmeleri kolay olmazdı. Fenerbahçe taraftarlarını hiçbir şey karşılığında değişmeyeceğimi hissetmelerini istedim.

"Portekiz'de çalışmayacağım"