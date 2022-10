Jorge Jesus, Altay Bayındır'ı alkışlattı

Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti. Maç sonunda Portekizli teknik adam Jorge Jesus, kaleci Altay Bayındır'ı taraftarlara alkışlattı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, İstanbulspor maçı sonrası konuştu.

"Her zaman bizi destekliyor"

Altay yaptığı açıklamada, "Hoca, bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında. Her zaman bizi destekliyor. Bizler de hocamızın sistemine uygun şekilde oynamaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz." dedi.

"Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor"

Jesus'un tüm oyunculara sahip çıktığını söyleyen başarılı kaleci, "Hocamızın da arkamızda durması özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyoruz. Her gün toplantı yapıyoruz. Her gün, her şeyi masaya yatırıyoruz. Sağolsun hocamız, tüm oyunculara sahip çıkıyor. Bu çok önemli. Çok babacan. Biz de onun söylediklerini yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde." ifadelerini kullandı.

Jesus maç sonunda Altay'ın yanına gitti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus maç sonunda sahaya girdi ve kaleci Altay Bayındır'ın yanına gitti.

Diğer oyuncuları da yanına alan Portekizli teknik adam sarı-lacivertli taraftarlardan destek istedi. Jesus, Altay Bayındır'ı taraftara alkışlatarak moral verdi.

Jesus: "Oyunculara ıslık değil, sevgi gösterilmeli"

Jorge Jesus, "Bu takımın lideri olarak her zaman oyuncularımızın arkasında olmalıyım. Altay'ın, taraftarlarımızın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı veya daha az iyi olduğu dönemler olabilir. Islık değil, sevgi gösterilmeli." ifadelerini kullandı.

Jesus, taraftarlara seslenmişti

Jorge Jesus, Rennes maçı sonrası Altay Bayındır ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Portekizli hoca, "Bugün Altay'a tepkiler oldu. O tepkiler bana yapılmış tepkilerdir. Ben de böyle bir ortamda bulunmak istemem. O tepkiler Altay'a yapılmadı, aynı zamanda bana da yapıldı." ifadelerini kullanmıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)