Jorge Jesus: Arda benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de takımın Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, kazanılan şampiyonluğun ardından takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adam, bu vedadan sonra eski takımı Al Hilal'in başına geçmişti. Suudi Arabistan ekibinde görevini sürdüren Jesus, Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan eski oyuncusu Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Jorge Jesus, İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in kendisi sayesinde LaLiga ekibine gittiğini söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre; Portekizli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Benim sayemde Real Madrid'e gitmeyi başardı. Bunu o da biliyor. Doğru zamanda doğru maçlarda yeterli süreyi verdiğim için kendini gösterme fırsatı buldu. Ona doğru futbol oynamayı öğrettiğim için mutluyum.