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    Jorge Jesus: Beklemediğimiz bir sonuç

    Jorge Jesus: Beklemediğimiz bir sonuç

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-1 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından konuştu. Jesus,"Bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor." dedi.
    • 12.11.2022 - 19:42
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 20:16
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    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kaybetti.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Giresunspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Beklemediğimiz bir sonuç"

    Jorge Jesus, "Beklemediğimiz bir sonuç. Maça iyi başlamıştık. Baskılı bir oyun sergiliyorduk. 11'e 11'ken rakibimiz kalemize neredeyse hiç gelemedik.

    İkinci yarıda 10 kişi olmamıza rağmen iyi bir oyun sergiliyorduk. Sonrasında iki gol yedik. Futbolda bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz. Bugün iyi mücadele sergiledik." dedi.

    Jorge Jesus: Beklemediğimiz bir sonuç #1

    "Mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor"

    Ligde hala lider olduklarının altını çizen Portekizli teknik adam, "Ligde iki, bir tane de Şampiyonlar Ligi elemesinde var. Bu da gösteriyor ki bizim bir maçta mağlup olabilmemiz için ancak bir kişi eksik oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Beklemediğimiz bir sonuç #2

    "Bu ara, bize sakatlıklarla ilgili iyi gelecek"

    Dünya Kupası arasının kendilerine iyi geleceğini söyleyen Jesus, "Bizim kadar resmi maç oynayan başka bir takım yok. Bunun bedelini sakatlıklarla ödüyoruz. Bu ara, bize sakatlıklarla ilgili iyi gelecek." dedi.

    Jorge Jesus: Beklemediğimiz bir sonuç #3


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