Jorge Jesus: Benfica-Fenerbahçe maçını unutamadım

Uzun bir aranın ardından Benfica'nın teknik direktörlüğüne dönen Jorge Jesus, Estadio da Luz'da en unutumadığı maçın Fenerbahçe ile oynanan maç olduğunu söyledi.

Benfica'nın evi Estadio da Luz, açılmasından bu yana geçen 17. yılını kutlamaya hazırlanırken Portekiz ekibinin teknik direktörü Jorge Jesus, bu stadyumda en unutamadığı maçın UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.





"MÜTHİŞ BİR MAÇTI"

Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" ifadelerini kullandı.

Benfica'yı Kadıköy'de Egemen Korkmaz'ın golüyle 1-0 yenen Fenerbahçe, rövanşta Gaitan ve Cardozo'nun iki golüule elenmişti. Benfica finalde ise Chelsea'ye 2-1 kaybetmişti.



