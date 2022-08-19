Petrol
96.55
0.02%
Euro
18.2363
-0.14%
Dolar
18.0689
-0.06%
Altın
1.022
0.06%
Borsa
302
1.34%
Bitcoin
427.154
0.74%
BTXN Coin
6.02
-0.33%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Jorge Jesus: Benim için ideal 11 diye bir şey yok

    UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
    • 19.08.2022 - 01:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jorge Jesus: Benim için ideal 11 diye bir şey yok

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Austria Wien ile karşı karşıya geldi.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçı 2-0 kazanarak UEFA Avrupa Ligi grupları için avantajlı bir skor eldel etti.

    Jorge Jesus, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Bugün takımımız  çok iyiydi"

    Hiçbir teknik direktörün maçtan önce maçta neler olacağını bilemeyeceğini belirten Jesus, "Ama takımını her zaman en iyi şekilde maça hazırlar. Bugün takımımız özellikle defansif organizasyon anlamında çok iyiydi. 2-0 gibi net bir skorla ayrılıyoruz buradan. Bize bu turu garanti etmese de, ikinci maç öncesi bir rahatlık verdiği kesin." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Benim için ideal 11 diye bir şey yok #1

    "Benim için ideal 11 diye bir şey yok"

    Her maçta farklı bir ilk 11 tercihinde bulunmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam, "Benim için ideal 11 diye bir şey yok. Her maça farklı 11'le çıkmak durumundayız. 3 günde bir maç yapan takımların bunu yapması gerekiyor, sakatlık risklerini azaltmak için. Bugün Joshua King'de de bunu gördük. 3 gün önceki maçta da oynamıştı.

    Bugün bir kas yorgunluğu oldu, bu yüzden de maçtan tedbir amaçlı çıktı. Avrupa Ligi'nde oynadığınız zaman bu tip riskler oluyor. Perşembe-pazartesi oynayan takımların toparlanmak için fazla vakti olmadığından dolayı bu tip değişiklikler yapması gerekiyor." yanıtını verdi.

    Jorge Jesus: Benim için ideal 11 diye bir şey yok #2

    "Alioski ilk maçında çok iyi bir performans gösterdi"

    DHA'nın haberine göre; Jesus son olarak yeni transfer Ezgjan Alioski'nin performansıyla ilgili ise "İlk maçında iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Onu oyundan aldım çünkü hem yorgunluğu vardı hem de sarı kart riski vardı. İlk maçında çok iyi bir performans gösterdi." diyerek sözlerini noktaladı.

    Jorge Jesus: Benim için ideal 11 diye bir şey yok #3

     


    İlginizi Çekebilir

    Meral Akşener ile vatandaş arasında gerilim
    Gündem

    Meral Akşener ile vatandaş arasında gerilim

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Kotasız e-Devlet dönemi başladı
    Teknoloji

    Kotasız e-Devlet dönemi başladı

    Görüş Bildir