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    Jorge Jesus: Bir yere gittiğim yok

    Jorge Jesus: Bir yere gittiğim yok

    Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran Jorge Jesus, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 13:45
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:44
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    Katar 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden gösterilen Brezilya'nın çeyrek finalde elenmesinin ardından teknik direktör Tite görevinden ayrıldı.

    Bu gelişmenin ardından Brezilya basınında, dünyaca ünlü teknik direktörlerin isimleri geçmeye başladı.

    Adaylar arasında Fenerbahçe ile 1 yıllık kontratı olan Portekizli Jorge Jesus'un da olması Fenerbahçeli taraftarları endişelendirdi.

    Yönetime söz verdi

    68 yaşındaki teknik direktör, çıkan haberlerin ardından Fenerbahçe yönetimine takımın başında olacağının sözünü verdi.

    Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Jesus, "Başladığım işi yarım bırakmayı sevmem. Bir yere gittiğim yok. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya odaklandım." diyerek görevinin başında olduğunu belirtti.

    Jorge Jesus


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