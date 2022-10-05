Jorge Jesus: Bol bol şut çekin

Fenerbahçe'nin başarılı teknik adamı Jorge Jesus, AEK Larnaca maçı öncesinde futbolcularını bol bol şut çekmeleri konusunda cesaretlendirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, her konuşmasında Rennes ve Dinamo Kiev'in önlerinde olduğunu belirterek akıl oyunlarını sürdürüyor.

Başarılı hoca, 2 maç sonunda topladıkları 4 puanla grupta avantajlı bir duruma geçtiklerini belirtiyor.

Bunu korumak için de AEK Larnaca ile oynanacak maçlara büyük önem veriyor. Fikstürde 3. ve 4. takımlarla üst üste oynanıyor.

Bu karşılaşmaların AEK Larnaca'ya denk gelmesi deneyimli ismi memnun etti. Jesus bu maçlardan mutlak 6 puan istiyor. 6 Ekim Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçta ise fark bekliyor.

"Bol bol şut çekin"

Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi sonrasında yine rotasyon yaparak AEK Larnaca karşısına çıkacak.

Deneyimli çalıştırıcı hücumda da bu değişimi sürdürecek. Jesus, Larnaca'ya karşı Michy Batshuayi'yi 11'de kullanmayı planlıyor. Fenerbahçe'nin en önemli silahı her zamanki gibi agresif hücum presi olacak.

Burada kapılacak toplarla rakibi eksik veya doğal yerleşiminden uzak yakalamayı hedefliyor. Jesus, hızlı kanat oyuncularıyla yine kale çizgisine inecek. Portekizli teknik adam yay üzerinden de bol bol şut atmalarını istedi.