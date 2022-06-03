Jorge Jesus: Buraya para için gelmedim

Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, imza töreninde konuştu. Taraftarı heyecanlandıran sözler söyleyen Portekizli hoca, "Kendi işime güveniyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma gelirken maddiyatı önemsemediğinin altını çizen başarılı teknik adam, "Burada olmak benim için gerçekten büyük bir gurur... Buraya gelirken Fenerbahçe'nin beklentisini ve büyüklüğünü bilerek geldim... Buraya maddi sebepleri öne sürerek gelmedim. Tutkulu taraftarları olan bir takımda çalışmak istediğim için geldim..." şeklinde konuştu.

"Kendi işime güveniyorum"

Taraftarların ilgisinden çok memnun olduğunu söyleyen Jesus, "Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden. Başkanımızın ilgisi, taraftarlarımızın ilgisi inanılmazdı. Beni başka isteyenler de vardı. Ancak ben tutku içi buraya geldim. Ben de tutkuluyum. Büyük bir takımda çalışmak istedik ve geldik. Kendi işime güveniyorum." dedi.

"Bu sene şampiyon olmak istiyoruz"

Taraftarlara da mesaj veren Portekizli hoca, "Burada başarılı olmak için tüm şartlar uygun. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz!" ifadelerini kullandı.