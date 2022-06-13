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    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'nde değişiklik yaptı

    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'nde değişiklik yaptı

    Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor. Tesisler içerisinde oyuncuların motivasyonunun yükseltecek değişiklikler yapıldı.
    • 13.06.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:59
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    Fenerbahçe'de, 1959 yılı öncesi düzenlenen resmi turnuvalarda kazanılan 28 kupanın görselleri Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki yerini aldı.

    28 kupa ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logolarının asıldığı tesislerde, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un isteği ile gerçekleştirilen değişiklikler devam ediyor.

    "Hücum, hücum, hücum"

    Fenerbahçe'nin tarihinden aldığı güce inanan ve futbolcularının bu ruhla hareket etmesini isteyen Portekizli teknik adamın talebiyle tesis duvarları, Fenerbahçe taraftarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görselleri ile kaplanırken, takımın toplantı odası da baştan aşağı yenilendi. Duvarlara "Burası Kadıköy, hücum, hücüm, hücüm ve kazan, kazan, kazan" yazıları yazıldı.

    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri nde değişiklik yaptı #1

    Motivasyon yazıları yazıldı

    Jorge Jesus'un isteği ile takımın kendisini Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yüksek atmosferinde hissetmesini sağlayacak, motivasyonlarını artıracak duvar kaplamaları yapıldı, koltuklar da buna uyumlu şekilde yenilendi.

    Kazanan takım olma ve hırsla mücadele etme bilincinin oyunculara yüklenmesinin hedeflendiği bu değişikliklerle birlikte Fenerbahçeli futbolcular, Jorge Jesus liderliğinde yeni sezonda ‘sahne bizim' diyecekler.

    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri nde değişiklik yaptı #2

    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri nde değişiklik yaptı #3

    Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri nde değişiklik yaptı #4


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