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    Jorge Jesus: Daha çok gol atabilirdik

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 galibiyetle sonuçlanan Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 17.10.2022 - 22:48
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    Jorge Jesus: Daha çok gol atabilirdik

    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0 kazanılan MKE Ankaragücü karşılaşmasını değerlendirdi.

    "Daha çok gol atabilirdik"

    Oyuncularını tebrik eden Jorge Jesus, "Galibiyetler her zaman iyidir. İki gol bulduk ama ilk yarım saatte zorluklar yaşadık. Her maç için kazanmak en önemli amaç. Oyuncularımı tebrik ederim. Rakiplerden daha iyi olmak için çalışıyoruz. Daha çok gol atabilirdik.

    Taraftarlarımıza da teşekkür ederim, bizi desteklediler. Şimdi lig maçı ve sonrasındaki Rennes maçına odaklanacağız. Gruptaki en ciddi rakip." ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: Daha çok gol atabilirdik #1

    "Taraftarın desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum"

    Taraftarların desteğiyle maçların daha kolaylaşacağını söyleyen Jesus, "Cumartesi Başakşehir, Perşembe Rennes maçı var. Hafta içi maç olmaması, dinlenmek için güzel olacak. Başakşehir sıralamada üzerimizde, zor maç olacak. Taraftarın desteğiyle maçın kolaylaşacağını düşünüyorum." dedi.

    Jorge Jesus: Daha çok gol atabilirdik #2

    "Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum"

    Hafta sonu oynanacak olan Başakşehir maçı öncesinde taraftarların Altay'ı tribüne çağırmasını isteyen Jorge Jesus, "Kendimi iyi hissediyorum. Haftada 2 maça alışkınım. Haftada 1 maç yapsak, alışkın olmazdım. Şampiyonlar Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi, sonrasında lig maçı. Cumartesi günü oynayacağımız maça taraftarı davet ediyorum ve Altay Bayındır'ı tribüne çağırmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.


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