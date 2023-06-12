Jorge Jesus döneminde yaşananlar

Jorge Jesus, Başakşehir ile oynanan Türkiye Kupası final karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Sarı-lacivertliler ile geçtiğimiz yıl bir sezonluk sözleşme imzalayan deneyimli teknik adam, ligde 36 maç sonunda 80 puan topladı. Jesus idaresindeki Fenerbahçe, ligi 88 puanlı şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamladı.
Sadece 1 büyük maç kazandı
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte ligde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, rakipleriyle oynadığı 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.
Jesus yönetiminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı alınan sonuçlar şu şekilde;
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
Fenerbahçe 3-1 Trabzonspor
Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Avrupa macerası
Jesus yönetiminde Avrupa'da geçtiğimiz sezona Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, bu turda Dinamo Kiev'e elendi. Daha sonra UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko'yu ardından play-off turunda Austria Wien'i eledi ve UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına kaldı.
Gruplarda başarılı bir grafik ortaya koyan sarı-lacivertliler; Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev'in olduğu B Grubu'ndan 14 puan toplayıp lider olarak turladı.
Fenerbahçe, gruptan çıktıktan sonra ise son 16 turunda Sevilla'ya elendi.
Türkiye Kupası'nı kazandı
Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise mutlu sona ulaştı. Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilere tam 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı kazandırmayı başardı. Fenerbahçe ayrıca Jesus yönetiminde, 2014'te Süper Kupa'nın ardından 9 yıl sonra kupa aldı.
Fenerbahçe, Jorge Jesus ile birlikte toplamda 52 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.