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    Jorge Jesus: En önemlisi maçı kazanmak

    Jorge Jesus: En önemlisi maçı kazanmak

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Fatih Karagümrük galibiyetini değerlendirdi.
    • 09.10.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 23:39
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    Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Şükrü Şaraçoğlu'nda oynanan ve hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta kazanan 5-4'lük sonuçla Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Fatih Karagümrük'e karşı kazandıkları maçın ardından açıklamada bulundu.

    "En önemlisi maçı kazanmak"

    Kazandıktan sonra skorun bir önemi olmadığını belirten Jorge Jesus, “En önemlisi maçı kazanmak. 1-0 da olsa, 10’a 9 da olsa skorun önemi yok. Normalde savunmada güvenli bir takımız ancak bugün savunma ve kaleci hattımız iyi bir gününde değildi. Yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Kazanmış olmak önemli. Bugünkü maç bizim savunmamızın bir örneği değildi. Bugün defansif anlamda iyi günümüzde değildik.” dedi.

    Jorge Jesus: En önemlisi maçı kazanmak #1

    "Ferdi bugün 11'de oynayacaktı"

    Jorge Jesus, “Ferdi bugün 11’de oynayacaktı. O olmayınca planımız etkilendi. İyi durumda olduğunu düşünüyorum. Kendisi kaliteli bir oyuncu. Defansta göstermiş olduğumuz kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Stoperlerimiz her maç 90 dakika oynadı. Bazı kötü kararlarda bunun önemi var özellikle Szalai için.” ifadelerini kullandı.

    Jorge Jesus: En önemlisi maçı kazanmak #2


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