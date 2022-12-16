Jorge Jesus, Enner Valencia'nın canlı yayınına katıldı

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekibin golcü oyuncusu Enner Valencia'nın katıldığı canlı yayına bağlandı. Jesus'tan Valencia'ya, "Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" yorumu geldi.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda 3 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.

Güzel oyununa rağmen Ekvador'u gruptan çıkaramayan Valencia, Fenerbahçe'de de oldukça iyi bir sezon geçiriyor.

12 maçta 13 gollük performans ortaya koydu

Tecrübeli forvet, sarı-lacivertli formayla çıktığı 12 maçta 13 gol attı.

Gol krallığı yarışında zirveyi kimseye kaptırmayan Valencia, Fenerbahçeli taraftarların adeta sevgilisi haline geldi.

Performansıyla adından söz ettiren Valencia, geçtiğimiz gün Instagram hesabından bir canlı yayına katıldı.

"Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu"

Dünya Kupası ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulunan Valencia'nın yayınına tanıdık bir isim misafir oldu.

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Valencia'nın katıldığı canlı yayına bağlandı.

Enner Valencia’nın canlı yayınına bir de mesaj atan Jesus, "Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" yorumunu yaptı.