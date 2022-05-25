Jorge Jesus, Fenerbahçe raporunu hazırladı

Fenerbahçe'nin hoca adayı Jorge Jesus'un yönetime sunduğu ilk rapor ortaya çıktı. 14 futbolcunun kalmasını isteyen Portekizli, en az 4 en fazla 6 transfer bekliyor.

2022-23 sezonuna şampiyonluk parolasıyla girecek Fenerbahçe’de yeni teknik direktör artık netleşti, rapor bile hazırlandı.

Jorge Jesus konusunda geri sayıma geçen sarı- lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcıdan aldığı rapordan sonra umutlandı.

Mevcut kadro, İsmail Kartal’ın hazırladığı ideal ilk 11 ve kadrodaki potansiyelli yıldızlar yeni sezon için herkesin elini rahatlattı.

Hem Jorge Jesus 2.5 aylık analizi sonrası şu anki yapıyı beğendi hem de yönetim nokta atışı transfer politikasından şaşmadı.

Jesus ve İsmail Hoca'nın raporu benzer

İsmail Kartal’ın sunduğu rapor ile Jorge Jesus’un yaptığı analizin çok ciddi benzerlikler taşıması da bir diğer önemli detay oldu.

Şu anda iki tecrübeli hocanın da kadrodaki 14 futbolcunun mutlaka devam etmesinden yana görüş belirtmesi, sadece belli bölgelere hamlenin yeterli olacağı bilgisi ve takımın iyi bir sezon başı kampıyla Şampiyonlar Ligi’ne hazır hale gelebilecek olması yüzleri güldürüyor. Resmi açıklama konusunda da telaş yapılmamasının sebebi eldeki kadronun sahip olduğu avantajlar gösteriliyor.

Nokta atışı transfer yapılacak

Sarı-lacivertlilerde 2022-23 sezonu kadrosuna nokta atışı transferler eklenmesi hesaplanıyor.

Transferde çok fazla sayıda isme gerek duymayan Fenerbahçe’de gerekli mevkiilerde doğru hamleler yapılacak. Burada Jorge Jesus’un analizi ve İsmail Kartal’ın sezon sonu raporu önem taşıyacak.

İki tecrübeli teknik direktörün sunduğu listeler ve raporlar, yönetimin çalışmalarını şekillendirecek.

Mutlaka iyi bir forvetin takıma katılması gerekiyor. Ayrıca Berke Özer sonrası Altay’ın yanında yer alacak bir kaleci olacak. Sol bek, sağ bek, hücumcu kanat ve gerekirse orta sahada 6 numaranın kadroya katılması planlanıyor. En az 4, en fazla 6 transferle kadronun hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. Hatta Şampiyonlar Ligi’nde 19-20 Temmuz’da oynanacak 2. ön eleme maçlarına yetiştirilmeleri isteniyor.

Kadrodaki potansiyelli yıldızlar arasında en fazla öne çıkan isim Kim Min Jae oluyor. Jorge Jesus’un 2.5 aylık raporunda ve tüm görüşmelerde Güney Koreli stoperin mutlaka kalması gerektiği vurgulanıyor.

14 kişilik beğeni listesi

Parasal anlamda ne kadar teklif gelirse gelsin yerinin zor dolacağı için Kim’in gitmemesi talep ediliyor. İsmail Kartal da Kim’in takımın olmazsa olmazları arasında olduğunu belirtiyor.

Jorge Jesus ve İsmail Kartal’ın sunduğu kadro raporunda 14 futbolcunun özellikle üzerinde duruldu. İdeal ilk 11’in şu anda belli olması nedeniyle hazır yapının bozulmaması gerektiği her iki hoca tarafından vurgulanıyor. Bu 14 futbolcunun çok zorunda kalınmadıkça satılmaması gerektiği kaydediliyor.

Bu 14 kişilik liste şu isimlerden oluşuyor:

- Altay Bayındır

- İrfan Can Kahveci

- Mert Hakan Yandaş

- Ferdi Kadıoğlu

- Kim Min Jae

- Attila Szalai

- Serdar Aziz

- Serdar Dursun

- Dimitris Pelkas

- Diego Rossi

- Bright Osayi-Samuel

- Miguel Crespo

- Miha Zajc

- Arda Güler

"Rüya takım"

Jorge Jesus’un yardımcılarından Marcio Sampaio, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Jorge Jesus ve tüm ekibin havalimanında bavullu fotoğraflarını paylaşan Portekizli antrenör, “Rüya takım” mesajını da yazdı.