Jorge Jesus forvetlerine güveniyor

Fenerbahçe'nin Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus'un sistemi oturmaya başladı. Portekizli teknik direktörün hücum planı belli oldu.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile sezonu 2. bitirerek Şampiyonlar Ligi ön eleme hakkı kazanan Fenerbahçe, yeni sezon dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlama kararı aldı.

Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında eşleştiği Dinamo Kiev maçı öncesinde 3 transfere birden imza attı.

İlk olarak Portekiz'den Lincoln'ü transfer eden Fenerbahçe daha sonra Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı. Yaklaşık 2 haftadır takımla birlikte çalışan Jorge Jesus'un oyun planı ise ortaya çıktı.

Ana planı 4-4-2

Tecrübeli teknik adam, önceki takımlarında olduğu gibi taktik konusunda esnek davranacak. Ancak Jesus, ana plan olarak 4-4-2’yi seçti. Bunda, elindeki oyuncu kadrosunun özellikleri etkili oldu. Ancak 4-1-3- 2 - 4-2-3-1 ve 4-3-3 için de taktiksel çalışmalar yapılıyor.

Jorge Jesus, hücumda kanat organizasyonlarının üzerinde duruyor. Bu bölgede oynayabilen Pelkas, Rossi, Ferdi, Valencia’nın yanına Lincoln, Bruma ve Emre Mor da eklendi. Ayrıca bekler de sık sık hücumun bir parçası olarak konumlanacak. Kanat forvetlerin sık sık ceza sahasına girmesini isteyen Jesus, beklerden ise oyunu genişletmelerini bekliyor.

Forvetlerden beklentisi büyük

Portekizli hoca için önde baskı, olmazsa olmaz. Bunun için, sezon öncesi hazırlıklarında takıma kondisyon yüklemesi yapılıyor. Rakibe kendi alanında oyun kurma izni vermeden, topu bir an önce geri kazanmaya çalışacak bir anlayış sahada olacak. Özel muamele yok.

"Benim forvetlerim en az 20-25 gol atar"

Jorge Jesus’un forvetlerden beklentisi büyük. Fenerbahçe ’de son vuruşlardaki sıkıntı, son yıllardaki ne büyük sorundu. Jorge Jesus, “Benim forvetlerim az 20-25 gol atar” diyerek mesajı net bir şekilde verdi.