Antalyaspor galibiyeti sonrasında konuşan sarı-lacivertliler'in hocası Jorge Jesus, Galatasaray maçının diğer maçlarla aynı olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da açıklamalarda bulundu.

"Zemin utanç vericiydi"

Maçın zor olma nedenlerini sıralayan Jorge Jesus, "Zor bir maç olacaktı. Bunun 2 sebebi vardı. Birincisi rakibimiz çok iyi takım. İlk golü buldukları zaman bizim için işler zorlaştı. İkincisi bu zemin. Bu zemin utanç vericiydi. İki takım adına çok kötüydü. Kimse böyle bir zeminde futbol oynayamaz. İkinci yarıda takımım saha koşularına adapte oldu ve maçı çevirdi. 3-1'i de yakaladık." dedi.

"3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım"

3. gollerinin iptal nedenin anlamadığını belirten Jesus, "3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin faul yaptığı söylendi ama pozisyon temizdi. Rossi'nin golü iptal edildi. 3-1 olsaydı, o gol neden iptal edildi anlamadım, orada maç kopacaktı." ifadelerini kullandı.

"VAR'ı tebrik ediyorum"

Rakibin golünün iptal olmasını doğru olarak yorumlayan Jorge Jesus, "Rakibin 90+8'de attığı golde VAR'ın kararı çok iyi. Çünkü, rakip forvet golden önce Bright'ı bloke ediyor. Bu karar doğru bir karar. VAR'ı tebrik ediyorum. Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiler? Anlamadım." sözlerini sarf etti.

"Galatasaray maçı, bizim için diğer maçlarla aynı"

Derbiyi değerlendiren Jorge Jesus, "Galatasaray maçı, bizim için diğer maçlarla aynı. Normal bir maç! 3 puan değerinde. Ne daha az, ne daha çok puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan." ifadelerinde bulundu.

"Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak"

Sakatlar hakkında konuşan Jesus, "Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil." dedi.