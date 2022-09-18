Jorge Jesus: Her maç böyle oynayacağız

Süper Lig'in 7.haftasında sahasında Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus maç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz"

Alanyaspor maçını yorumlayan tecrübeli çalıştırıcı, "Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda. Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz." dedi.

"3 gün sonra yeniden çalışmalara başlayacağız"

Taraftarlarını mutlu ettiklerini ve takımın 3 gün izinli olduğunu söyleyen Jorge Jesus, "Oyuncularımızı, taraftarımızı tebrik ediyorum. 5 gol sadece takımı değil taraftarı da mutlu etti. Her maçın bir hikayesi var. Bu galibiyetin keyfini çıkaracağız.13 futbolcumuz milli takımlarına gidecek. 3 gün sonra çalışmalara yeniden başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"En önemli şey benim için şampiyonluk"

Takım olma duygusundan bahseden Jesus, "Sezon bittiğinde Fenerbahçe şampiyon olursa rekorların bir anlamı var. En önemli şey benim için şampiyonluk. Bu istatistikler iyi gösterge. Bu takım çalışması. Kalecimiz İrfan hariç herkes ilk 11'de başladı. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor." sözleriyle açıklamlarını sonlandırdı.