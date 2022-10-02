Jorge Jesus: Her maç gol atamayız

Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.

"İki taraf için de iyi sonuç değil"

Beraberliğin iki takım içinde iyi olmadığını söyleyen Jesus, "İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı. Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular" ifadelerini kullandı.

"Her zaman gol atacağız diye bir şey yok"

İki takımında defansta iyi olduğunu söyleyen Jorge Jesus, "Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. Valencia'nın ilk yarıda iki pozisyonu verdi. İki takım da defansif anlamda iyiydi. Rakip bir tane duran toptan net fırsat yakaladı." dedi.

"Rennes ve Dinamo Kiev favori"

Avrupa Ligi'ndeki grubu değerlendiren Jesus, "AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor." ifadelerinde bulundu.