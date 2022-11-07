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    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, oyunculara kendisini daha iyi ifade etmek için İngilizce derslerine başladı.
    • 07.11.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 11:19
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    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor

    Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde zirveye taşıyan teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çekici bir hamle geldi.

    Anadili Portekizce dışında lisan bilmeyen 68 yaşındaki Jesus'un bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı öğrenildi.

    Hürriyet'in haberine göre; başarılı teknik adam, maç trafiğine göre haftada 2 veya 3 kez ders alıp İngilizce öğrenmeye çalışıyor.

    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor #1

    Kendisini İngilizce anlatmak istiyor

    Takımdaki oyuncular ile birebir iletişimde bulunmak isteyen tecrübeli teknik adamın, en kısa sürede İngilizcesini geliştirip kendisini oyunculara daha iyi ifade etmeyi hedeflediği belirtildi.

    Jorge Jesus, İngilizce öğreniyor #2


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