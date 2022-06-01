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    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul'a geldi

    Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü Jorge Jesus İstanbul'a vardı. Özel helikopterle havalimanından ayrılan teknik adam bir otele yerleşti.
    • 01.06.2022 - 02:40
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 03:00
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    Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağlamıştı. Deneyimli teknik adam sarı-lacivertliler için yola çıkmıştı.

    Jesus'un yolculuğu şu saatler itibariyle bitti ve teknik adam İstanbul'a ulaştı.

    İstanbul'a geldi, otele yerleşti

    Lizbon’dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı’na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti.

    Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul a geldi #1

    Resmi sözleşme imzalayacak

    Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    Taraftarlar havalimanında karşıladı

    Portekizli teknik adamı havalimanında Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, "Şampiyon yap bizi, Ali Koç Jesus'u buraya getir." sloganları attı.

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul'a geldi - Video

    "13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen hafta "Bizim çalışabileceğimiz iki teknik direktör var. İsmail Kartal veya Jorge Jesus. Kararımızı pazartesi gününe kadar açıklayacağız. 13 veya 14 Haziran'da yeni sezonu açacağız." demişti.

    Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri açıklandı.

    Jorge Jesus'un ekibiyle birlikte yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon euro olacak.

    Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul a geldi #2

    Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul a geldi #3

    Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul a geldi #4

    Fenerbahçe nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul a geldi #5


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