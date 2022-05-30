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    Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?

    Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus'un kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi beklenirken, tarihi merak edenler ise "Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme getirdi.
    • 30.05.2022 - 18:00
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    Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?

    İsmail Kartal ile ikinciliği yakalayan Fenerbahçe, yoluna Jorge Jesus ile devam etme kararı aldı.

    Bazı kesimler İsmail Kartal'ı isterken, bazıları ise Jorge Jesus'un şampiyonluk için etkili olacağını düşünüyor.

    Bu konuda son karar Ali Koç'a ait ancak Jorge Jesus olayı artık netlik kazandı ve İstanbul'a gelmesi an meselesi..

    Taraftarı heyecanlandıran bu konu hakkında detaylar merak edilirken, Jesus'un ne zaman imzayı atacağı araştırılıyor.

    Başarılı bir sezon geçirmek ve şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe taraftarı, "Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?" sorusunu internette araştırmaya koyuldu.

    Peki,Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek? İşte yanıtı...

    Jorge Jesus, İstanbul'a ne zaman gelecek?

    GOAL'ın haberine göre; Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

    Bu doğrultuda Jorge Jesus'un sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

    Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Jorge Jesus, pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe teknik direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.

    Jorge Jesus, İstanbul a ne zaman gelecek? #1


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