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Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Altay Bayındır'ın arkasına yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un da onayı ile Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi.
- 17.06.2022 - 10:13
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kaleci arayışında sona geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli bir isim istemesi sonrası ibre tamamen Ertuğrul Taşkıran'a döndü.
Yeniden oynamak istiyor
32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.
Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi.
Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.