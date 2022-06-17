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    Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

    Altay Bayındır'ın arkasına yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un da onayı ile Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi.
    • 17.06.2022 - 10:13
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    Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

    Fenerbahçe, Altay Bayındır ile rekabete girecek kaleci arayışında sona geldi. Teknik direktör Jorge Jesus'un tecrübeli bir isim istemesi sonrası ibre tamamen Ertuğrul Taşkıran'a döndü.

    Yeniden oynamak istiyor

    32 yaşındaki kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de yeniden forma giymeyi çok istiyor.

    Yönetimin, Kasımpaşa ile pazarlıklara başladığı ve görüşmelerde ilerleme sağlandığı kaydedildi.

    Bir hafta içerisinde Ertuğrul transferinin tamamlanması ve takıma katılması bekleniyor.

    Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe ye geri dönüyor #1


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