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Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Ertuğrul Taşkıran, Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Altay Bayındır'ın arkasına yerli bir kaleci arayan Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un da onayı ile Ertuğrul Taşkıran'a yöneldi.