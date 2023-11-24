Jorge Jesus kararından vazgeçti! Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeyecek Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus, Türkiye Kupası şampiyonluğu sebebiyle doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle FIFA'ya başvurma kararı almıştı. Ancak tecrübeli teknik adamın son uyarı mektubunun ardından konu çözüldü. Konu FIFA boyutuna taşınmadı.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e karşı 2-0 kazanılan finalin ardından ise takımdan ayrıldığını açıklayan Jorge Jesus'tan, sarı-lacivertlilere sevindirici bir haber geldi.

Sezon başından bu yana Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal'ı çalıştıran ve takımıyla zirvede yer alan Jesus, Fenerbahçe döneminde Türkiye Kupası'nın kazanılması dolayısıyla doğan alacağının ödenmediği için FIFA'ya başvurma kararı almıştı.

Konu FIFA'ya taşınmayacak

Habertürk'e göre; Portekizli teknik adam tarafından gönderilen son uyarı mektubundan sonra Fenerbahçe ve Jesus arasındaki konu çözüldü. Konu FIFA boyutuna taşınmayacak.

2.21 puan ortalaması tutturdu

Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe ile 52 maça çıkan Jorge Jesus; 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Deneyimli teknik adam, sarı-lacivertlilerde maç başına 2.21 puan ortalaması yakaladı.