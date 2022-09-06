TFF toplantısında Jorge Jesus, selam veren Okan Buruk'u görmeyip devam etti.

Süper Lig kulüplerinden 9 başkan, beraberinde futbolcu ve teknik adamlarla birlikte TFF’nin Riva’daki tesislerine gelerek, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yöneticilere yapılan saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Buluşmada, futbol ailesinin birlik ve beraberlik içinde olduğunun mesajı verildi.

Toplantıda; Galatasaray Adası’na yapılan saldırı ve Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya girerek hakemi hedef alan ve kalabalıkta Beşiktaşlı futbolculara tekme atan saldırganın da konusu masaya yatırıldı.

Jorge Jesus, Okan Buruk'u es geçti İZLE



Jesus, Okan Buruk'u fark etmedi

Toplantının ardından bir araya gelen takım yetkilileri lobide sohbet etti.

O anlarda kameralara ilginç bir an yansıdı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'a selam vermek için hareketlendi ancak Jesus, Buruk'u fark etmeden ilerledi. O anlar kameralara yansıdı.

Ardından Jesus, Okan Hoca'yı fark edip geri döndü ve kendisiyle selamlaşarak sohbet etti.