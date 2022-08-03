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    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, "Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız" ifadelerini kullandı.
    • 03.08.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 15:14
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    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında evinde Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısı düzenledi.

    Gruplara kalmak istediklerini söyleyen Portekizli hoca, "Herkes iyi günler. Slovacko maçı farklı bir sınav olacak. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Bu turnuvada iyi takımlar var. Türk takımları bu arenada ileriye gidemedi. Biz gruplara kalmak istiyoruz." dedi.

    Yeni transferlerin durumunu değerlendiren Jesus, "Gustavo Henriqe, Brezilya'da resmi maçlar oynuyordu. Luan Peres, Avrupa'da hazırlık dönemindeydi. Marsilya'daydı. Alioski de bir önceki takımıyla hazırlık dönemindeydi. Fiziksel açıdan Gustavo en hazır durumda olanı." şeklinde konuştu.

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig #1

    "Türkiye Ligi önceliğimiz"

    Jesus'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    "Şu anda yüzdesel olarak net bir şey diyemem. Ama şüphe yok ki daha güçlü oluyoruz. Takımımız güçlü ve dengeli. Birbirimizi daha yeni tanıyoruz. Transferlerimiz güç katacak. Her geçen gün birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Oyuncular sistemi anlıyor ve adapte oluyor. Türkiye Ligi bizim için en önemli kulvar! Türkiye'de hiçbir takım Avrupa'da şampiyon olma hedefi koymuyor. Türkiye Ligi'ne iyi başlayacağız."

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig #2

    "İleriye gitmek istiyoruz"

    "Derin bir kadromuz var. Sakatlık durumunda kalite kaybetmemek için bir kadro oluşturduk. Süre almayan oyuncularımız oynayabilir. Taraftarlarımız bize inansınlar. Önce Türkiye Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Avrupa'da da kendimizi göstermek istiyoruz. Son yıllarda Türk takımları Avrupa arenasında çok fazla ileri gidemediler. Biz iyi başlamak istiyoruz. Kendi imkanlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda ileriye gitmek istiyoruz. Taraftarlarımızın desteği çok önemli."

    "Forvet transferi zaten yaptık"

    "Kiev maçında 3-4 net pozisyonumuz vardı, değerlendiremedik. O maçı geride bırakmalıyız. İki maçta da iyi oynadık. İsmail'in gördüğü karta kadar iyiydi. Joao Pedro transferini yaptık. Rossi, King, Berisha, Serdar'a güveniyoruz. Antrenmanlarla gelişecekler. Şu anda iyi bir kadromuz var. Şu anda uğraştığımız konu bir kaleci daha almak."

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig #3

    Akıllara Pereira geldi

    Öte yandan Jesus'un Avrupa Ligi hakkındaki görüşleri, akıllara sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın sözlerini getirdi.

    "Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum. Şu anda tecrübemiz yok."

    Jorge Jesus: Önceliğimiz Süper Lig #4


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