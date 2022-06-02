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    Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi

    Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
    • 02.06.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 12:03
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    Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi

    Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

    Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

    Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

    Jorge Jesus Samandıra yı gezdi #1

    Samandıra'yı gezdi

    Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

    Çarşamba günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezmişti.

    Jorge Jesus Samandıra yı gezdi #2

    Jorge Jesus Samandıra yı gezdi #3

    Jorge Jesus Samandıra yı gezdi #4

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi - HABERİ

    Jorge Jesus Samandıra yı gezdi #5


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