Jorge Jesus Samandıra'yı gezdi

Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Fenerbahçe tarafından görüşmelere başlandığı KAP’a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Jorge Jesus’a tesislerde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Samandıra'yı gezdi

Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra tesislerde bulunan çim sahaları gezdi.

Çarşamba günü de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya gelen deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi’ni gezmişti.