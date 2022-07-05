Jorge Jesus, Samatta'ya şans vermeye devam edecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Meyer , Caulker ve Lemos'u gözden çıkarttığını ancak Samatta'ya hala şans vereceğini yönetime bir kez daha iletti.

8 senedir şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe için, gelecek sezon hem yönetim hem de taraftarlar açısından kritik bir önem taşıyor.

Yeni bir santrfor konusunda yönetimle kararları zıt düşen Portekizli teknik direktör elindeki fırsatları kullanmak istiyor.

Aston Villa'dan 6 milyon euroya transfer edilen Samatta, sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaratmış ardından geçtiğimiz sezon Belçika'ya kiralanmıştı.

Kritik haftalar...

Jorge Jesus, taraftarların aksine Tanzanyalı futbolcuya bir kez daha şans verme konusunda ısrarcı. Deneyimli çalıştırıcı, Samatta'yı Avusturya kampına dahil ederek bu düşüncesini ispat etmiş oldu.

Önümüzdeki hazırlık maçlarında 29 yaşındaki forveti denemeye devam edecek olan Portekizli teknik adamın nihai kararını da önümüzdeki haftalarda vermesi bekleniyor.

33 maçta sadece 6 gol atmıştı

2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta 6 gol atabilmişti. Royal Antwerp'te ise 39 maçta 9 gol 5 asistle Türkiye kariyerine oranla daha iyi bir oyun sergilemişti.