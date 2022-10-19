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    Jorge Jesus stoper istiyor

    Jorge Jesus stoper istiyor

    Fenerbahçe'nin başarılı teknik direktörü Jorge Jesus, savunmaya takviye yapılması için yönetime talepte bulundu.
    • 19.10.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 15:08
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    Fenerbahçe'de galibiyetler üst üste gelince taraftarın da takıma olan güveni arttı. Ancak savunmada ve kalede yaşanan problemler endişelendiriyor.

    Maç başına gol yeme oranı çok yüksek olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, savunmaya takviye yapılmasını istedi.

    Jorge Jesus stoper istiyor #1

    Scoutlar oyuncu arıyor

    Luan Peres, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Gustavo Henrique'ye rağmen stoper alınmasını talep eden Portekizli hocanın talimatıyla scoutlar göreve çağrıldı.

    Yönetim devre arasında uygun bir futbolcu bulunması halinde savunmaya bir transfer daha gerçekleştirecek.

    Ligde 28 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 10 gole engel olamazken, savunmada sık sık zaafiyet yaşanması dikkat çekiyor.

    Jorge Jesus stoper istiyor #2


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