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    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi

    Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la birlikte stadyumu ve müzeyi ziyaret etti.
    • 01.06.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:30
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    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi.

    Portekizli teknik adam, stadyumda bulunan Fenerbahçe Müzesi'ni de ziyaret etti.

    2010-2011 kupasını inceledi

    2010-2011 şampiyonluk kupasını da inceleyen Jesus'un, müzede uzun süre kalması da dikkat çekti.

    Futbol dalında 2014 yılından beri resmi kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, Jesus'la özlenilen günlere dönmek istiyor.

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu nu gezdi #1

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu nu gezdi #2

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu nu gezdi #3

    Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu nu gezdi #4


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