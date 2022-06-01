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Jorge Jesus, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi
Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la birlikte stadyumu ve müzeyi ziyaret etti.
- 01.06.2022 - 17:05
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:30
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, Başkan Ali Koç'la birlikte Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu gezdi.
Portekizli teknik adam, stadyumda bulunan Fenerbahçe Müzesi'ni de ziyaret etti.
2010-2011 kupasını inceledi
2010-2011 şampiyonluk kupasını da inceleyen Jesus'un, müzede uzun süre kalması da dikkat çekti.
Futbol dalında 2014 yılından beri resmi kupa kazanamayan sarı-lacivertliler, Jesus'la özlenilen günlere dönmek istiyor.