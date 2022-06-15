Yeni sezon başlayn ve takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus, futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

İsmail Kartal'ın ardından takımın başına geçen Jorge Jesus, hazırlıklara bugün itibarıyla başladı.

Jesus'un bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, takımdaki oyuncuları koruma planı ise devrede olacak.

Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yapmak isteyen teknik adam, futbolcuların her birine şans verme peşinde olacak.

Mesut Özil'in kadroya alınmadığı ilk idman bugün yapılırken, Jesus böylece görücüye çıkmış oldu.

Taraftarların dikkatle izlediği Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Peki, Jorge Jesus, yeni sezon öncesi neler söyledi? İşte yanıtı...

Jorge Jesus, yeni sezon öncesi neler söyledi?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti.

Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.