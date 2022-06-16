Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus, ilk idman sonrası futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleşti ve hedeflerinden bahsetti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik patronu Jorge Jesus, dün takımla ilk idmana yani görücüye çıktı.

Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı.

Takıma dair izlenimlerini edinmeye başladığı idman sonrası Jesus, futbolcularıyla kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Mesut Özil'in kadroda olmadığı ilk çalışmanın ardından konuşan Jesus, hedeflerini futbolculara anlattı.

Peki, Jorge Jesus yeni sezon öncesi oyuncularına neler söyledi? İşte yanıtı...

Jorge Jesus yeni sezon öncesi oyuncularına neler söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir.” dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk saha çalışmasını gerçekleştiren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, idman öncesi oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Portekizli teknik adam, “Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir. İlk zamanlar birbirimizi tanıma ve adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” ifadelerini kullanarak oyuncularını motive etti.

Jesus ayrıca hem fiziksel hem de mental olarak güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.