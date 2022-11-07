Jorge Jesus: Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 1-0 kazandıkları Sivasspor maçının ardından konuştu. Jesus,"Rakibimiz özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok faul yaptı." dedi.

Süper Lig 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi"

Karşılaşmayı değerlendiren Jorge Jesus, "Taktiksel disiplinimiz çok kuvvetliydi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımızı da tebrik ediyorum, oyuncularımıza özgüven aşıladılar." dedi.

"Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti"

"Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti" diyen Portekizli hoca, "Rakibimiz özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir şey." diye konuştu.

"Çok fazla maç var, hiçbir şey kazanmadık"

Jesus son olarak, "Çok fazla maç var, hiçbir şey kazanmadık. Ligde oynayacağımız her maç, lider olduğumuz için bir final maçı. Bizim için önemli olan 3 puan, rakibin kim olduğuna bakmıyoruz." ifadelerini kullandı.