Jorge Jesus'a Suudi Arabistan talip oldu Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'a Brezilya'dan teklif gelmesi beklenirken Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için yeni bir iddia gündeme geldi.

Brezilya Milli Takımı'nın gündemine Carlo Ancelotti'yi almasının ardından Jesus geri planda kalırken; Portekizli teknik adama bu kez farklı bir ülke ilgi göstermeye başladı.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Herve Renard ile yollarını ayırma kararı aldı. Arap basınından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için flaş bir iddia geldi.

Arabistan Futbol Federasyonu, görevine son verdiği teknik direktör Herve Renard'ın yerine 3 aday belirledi.

Habere göre; Suudi Arabistan Milli Takımı için öncelikli aday Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus...

Jesus'la görüşme yapılacak

Al Riyadh'a göre; federasyonun Jesus dışında teknik direktörlük için 2 adayının daha olduğu belirtildi. Bunlar; Fransız Teknik adam Zinedine Zidane ve İtalyan çalıştırıcı Roberto Mancini.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus ile kısa süre için görüşme yapılabileceği belirtildi.