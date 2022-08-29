Jorge Jesus'tan futbolculara eleştiri

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 1-0 yenildiği maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jorge Jesus, takımının ilk kez istediklerini uygulayamadığını söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Takımım ilk kez istediklerimi uygulayamadı"

Mağlubiyetle ilgili konuşan Jorge Jesus "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk günden bu yana oynadığımız maçlarda takım ilk kez istediklerimizi uygulayamadı. İyi bir maç çıkartamadık. Valencia'nın da kırmızı kartı organizasyonumuzu kaybetmememize neden oldu. Ama yine de gol yemedik. Devre arasındaki değişikliklerle dengeyi sağladık. Ama önceki maçlardaki dinamikliği ofansta göstermedik. Mağlubiyetin nedeni bu." dedi.





"Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi"

Portekizli teknik adam "Takımımın ön bölgedeki organizasyonunu beğenmedim. Çok fazla pozisyon olan bir maç değildi. Rakibimiz de çok fazla pozisyona giremedi. Nadir ataklardan birinde golü yedik. Ön bölgede yeteri kadar dinamik değildik" ifadelerini kullandı.



