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    Jorge Jesus'tan ilginç idman kuralı

    Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, çalışmaya başladığı andan itibaren koyduğu kurallarla Samandıra'da otoritesini sağlamış durumda...
    • 06.10.2022 - 09:26
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    Jorge Jesus'tan ilginç idman kuralı

    Sarı-Lacivertlilerin teknik patronu, göreve başlar başlamaz koyduğu kurallarla futbolculara adeta nefes aldırmıyor. Portekizli hoca, bu sayede öğrencilerinin daha fazla odaklanmasını ve disipline girmesini sağlıyor.

    Fenerbahçe'nin teknik direktörü sabah 9'dan sonra idmana hiçbir futbolcusunun gelmesini istemiyor.

    Jorge Jesus tan ilginç idman kuralı #1

    9'dan sonra gelen ceza ödüyor

    O saatten sonra gelen futbolcular da euro üzerinden belirli miktarda ceza ödemek zorunda kalıyor.

    Jorge Jesus tan ilginç idman kuralı #2

    Para personele dağıtılıyor

    Toplanan paralar da ay sonunda Fenerbahçe kulübündeki personele dağıtılıyor. Böylece hem oyuncular hem de kulüp personeli daha da motive oluyor.

    Jorge Jesus'un sadece futbolcularına değil, ekibine hatta kendisine de tavizi yok.

    Jorge Jesus tan ilginç idman kuralı #3

    Fazla kiloya da ceza

    Tüm kulüplerde uyguladığı sistemi Fenerbahçe'ye de getiren Portekizli hoca, her fazla kiloya yine euro üzerinden ceza kesiyor. Toplanan para ile Samandıra çalışanlarına hediye alınıyor.

    Jesus, disiplinli çalışmanın mükafatını, Süper Lig ve Avrupa maçlarında elde ettiği sonuçlarla şimdilik almış gibi gözüküyor.

    Jorge Jesus tan ilginç idman kuralı #4


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