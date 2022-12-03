Jorge Jesus'tan Joao Pedro açıklaması

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, Villarreal maçının ardından Konuştu. Jesus, "Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Hala bir kesinlik yok." dedi.

Fenerbahçe, Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen dostluk turnuvasında La Liga ekiplerinden Villarreal'i konuk etti.

Organizasyonda ilk maçta Rayo Vallecano'yu 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Villarreal'i ise 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Villarreal maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel"

Hazırlık maçı hakkında değerlendirme yapan Jorge Jesus, "Villarreal iyi bir takım. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadılar. Çeyrek finalde Bayern Münih'i elediler. İyi bir takıma karşı oynadık. Takımım güzel performans gösterdi.

Hazırlık maçı da olsa kazanmak güzel ama buradaki asıl amacımız sakatlık nedeniyle oynayamayan oyuncuların oynaması. Bruma ve Lemos gibi uzun süre oynamayan oyuncuların oynaması." ifadelerinde bulundu.





"Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü"



Pedro'nun sakatlığı hakkında konuşan Jesus, "Joao Pedro'nun sakatlığı bizi üzdü. Hala bir kesinlik yok. Ağır bir sakatlık yaşadı. Bu sene oynayabilir mi şüpheli." dedi.





"Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor"



Hazırlık döneminde herkesin maksimum verim vermesi gerektiğini söyleyen Jorge Jesus, "4-5 haftalık süreçte bütün oyuncular önemli olacak. Dışarıda kalan oyuncularımız vardı. King, sakatlıktan döndü. Peres, ne zaman hazır olacak bilmiyorum. Emre Mor'un ve Arda'nın sıkıntıları devam ediyor. Herkese ihtiyacımız var. Bu hazırlık döneminde herkesin maksimumunu vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.





"Onlar bizim 12. oyuncumuz"



Taraftarlar hakkında konuşan Jorge Jesus, "Bizlere sevgi göstermeye, desteklemeye devam etsinler. Onlar bizim 12. oyuncumuz. Kendi evimizde oynadığımızda çok güçlüyüz. Taraftarımız ve oyuncularımız arasında bir bağ var. Ligdeki son maçta destekleri harikaydı, böyle devam etsinler. Her şeyimizle savaşıyoruz ki, sene sonunda hep birlikte mutlu olalım." dedi.





"Kulübün şartlarına uyacak şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor"



Transferde kulübün şartlarına uyduğunu belirten Jesus, "Gönlümden geçen ve mümkün olan farklı şeyler. Fenerbahçe'nin finansal olarak uyması gereken şeyler var. Ben tabii ki isterdim ama kulübün şartlarına uyacak şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.