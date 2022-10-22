Jorge Jesus'tan sözleşme açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından konuştu. Portekizli teknik adam, sözleşme sorularını yanıtsız bıraktı.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir'i 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Sadece Süper Lig seviyesinde değil, iki takıma adına da belki de Avrupa futbolunun zirve kalitesinde bir futbol vardı" dedi.

"Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri"

"Bugün bize son anda galibiyeti getiren şey, Altay'ın kurtarışıydı" diyerek Altay Bayındır'ı öven Jesus, "O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. Taraftar, ona sevgi göstermeli. Kötü günde de taraftarımızın sevgi göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum"

Sözleşme uzatma ile ilgili gelen soruya da yanıt veren Portekizli hoca, "Mayıs sonuna kadar kontratım var ve bu konu hakkında şimdi konuşmak istemiyorum" dedi.