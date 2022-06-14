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    Jorge Jesus'tan Trabzonlu hemşire kan aldı

    Jorge Jesus'tan Trabzonlu hemşire kan aldı

    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bileğindeki bordo-mavi renkler dikkat çekti.
    • 14.06.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 14:23
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    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sezon öncesi sağlık testinden geçerek takımın başındaki yerini aldı.

    Ancak Portekizli teknik adamdan kan alan hemşirenin bileğindeki Trabzonsporlu (bordo-mavi) bileklik dikkat çekti.

    Fenerbahçeliler kızdı

    Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterirken, Trabzonspor taraftarları da bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaştı.

    Jorge Jesus tan Trabzonlu hemşire kan aldı #1


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