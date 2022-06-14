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- Jorge Jesus'tan Trabzonlu hemşire kan aldı
Jorge Jesus'tan Trabzonlu hemşire kan aldı
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bileğindeki bordo-mavi renkler dikkat çekti.
- 14.06.2022 - 14:17
- Güncelleme : 14.06.2022 - 14:23
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sezon öncesi sağlık testinden geçerek takımın başındaki yerini aldı.
Ancak Portekizli teknik adamdan kan alan hemşirenin bileğindeki Trabzonsporlu (bordo-mavi) bileklik dikkat çekti.
Fenerbahçeliler kızdı
Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterirken, Trabzonspor taraftarları da bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaştı.