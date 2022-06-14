Jorge Jesus'tan Trabzonlu hemşire kan aldı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus'tan kan alan hemşirenin bileğindeki bordo-mavi renkler dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sezon öncesi sağlık testinden geçerek takımın başındaki yerini aldı.

Ancak Portekizli teknik adamdan kan alan hemşirenin bileğindeki Trabzonsporlu (bordo-mavi) bileklik dikkat çekti.

Fenerbahçeliler kızdı

Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterirken, Trabzonspor taraftarları da bu fotoğrafı yüzlerce kez paylaştı.