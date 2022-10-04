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    Jorge Jesus'tan Valencia'ya sert uyarı

    Jorge Jesus'tan Valencia'ya sert uyarı

    Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Beşiktaş derbisinde kaybedilen 2 puanın faturasını başta Enner Valencia olmak üzere hücum hattına kesti.
    • 04.10.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 11:37
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    Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Hem futbolcular hem de teknik heyet, deplasmanda daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen 1 puanla ayrılmayı içine sindiremedi.

    Özellikle teknik patron Jorge Jesus, soyunma odasında hücum oyuncularını haşladı. Mücadeleden dolayı takımına teşekkür eden deneyimli hoca, forvetlerine uyarıda bulundu.

    Jesus, organize hücumda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi, ortalardaki düşük isabet oranına (2/9) vurgu yaptı.

    Jorge Jesus tan Valencia ya sert uyarı #1

    "Bencillik yaptın Valencia"

    Portekizli kurt hocanın neşteri, Valencia, Joao Pedro ve İrfan Can'a da uzandı.

    Jorge Jesus, özellikle Valencia'ya bazı pozisyonlarda bencillik yaptığı uyarısında bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ekvadorlu oyuncuyu "Rahatça kazanacağımız maçı, kötü tercihlerinle bu duruma getirdik. İki puan kaybettik." diyerek sert şekilde eleştirdi.

    Jorge Jesus tan Valencia ya sert uyarı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)


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