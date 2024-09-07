Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Suudi Arabistan'daki ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.
Portekizli teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ı geride bırakarak kupaya uzandı ve kısa sürede ülkenin sevilen figürlerinden biri haline geldi.
Jesus'un son günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir videosu, onun Suudi Arabistan'a olan adaptasyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.
"SELAMÜN ALEYKÜM"
Videoda, "Selamün aleyküm" diyerek selam veren Jorge Jesus, bu jestiyle taraftarların ve futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.
Bu samimi hareket, sosyal medyada viral oldu.
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