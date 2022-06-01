Jorge Jesus'u yakından tanıyalım

Fenerbahçe'nin yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus'un futbol mantalitesine ve saha içindeki karakterine kadar birçok detayı mercek altına aldık. İşte sarı-lacivertlilerin yeni hocası...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerle anlaşmaya vardı.

Portekiz'in en ünlü teknik adamlarından biri olan 67 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce 12 farklı takımda kazandığı 19 kupayla büyük bir şöhretin sahibi oldu.

Mourinho'dan sonra ülkesinin en iyi teknik direktörü olarak gösterilen Jorge Jesus'u, Ensonhaber Spor Servisi olarak mercek altına aldık.

"Dünyanın en iyisiyim"

Bir muhabirin kendisine "Portekiz'in en iyi antrenörü müsünüz?" diye sorması üzerine "Hayır. Dünyanın en iyi antrenörüyüm. Futbolu benden daha iyi bilen yok..." yanıtı verecek kadar özgüvenli bir isim Jorge Jesus.

Seveni kadar nefret edenleri olan, hatta kendisine açık açık ‘aptal’ diyerek hakaret edenler bile bulunan Jorge Jesus, 24 Temmuz 1954 günü Portekiz’in Amadora -günümüzde nüfusu 175 bin 872 olan- kentinde doğdu. Yunanca Georgios ismine dayanan adı Jorge’nin anlamı; “Çiftçi” demek.

Şampiyonluk kutlamasında çılgın taraftar sanıldı

Dış görünüşüyle Amerikan filmlerindeki dedektifleri andıran Jorge Jesus; renkli ve ele avuca sığmayan karakteriyle dikkat çekiyor.

Benfica'daki şampiyonluk kutlamasında polisin, Jesus'u 'fanatik bir taraftar' sanıp müdahale ettiği anlar da hala hafızalarda.

"Fair-play saçmalıktır"

Başkalarının hakkında ne dediği ve düşündüğüyle hiç ilgilenmeyen Jesus; Kasım 2011'de Benfica'nın başındayken takımının Sporting'e karşı oynadığı bir maçta kalecisi Artur'dan alenen yere yatmasını isteyerek ülkesinin gündemine oturmuştu.

Maçtan sonra yaptığı Fair-play is bullshit (Fair-play saçmalıktır) demeciyle o dönem birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

"S... gitmesini söyledim"

2014'te Benfica-Tottenham eşleşmesinde yaşananlar da ilginçti. Jesus, takımı 3. golü atınca Tottenham antrenörü Sherwood'a 3 işareti yapmıştı.

Tartışma sonrası, "Sherwood'a s... gitmesini söyledim" demişti. "Yoksa onu hırpalayacaktım." diye de eklemişti.

Babası Sporting'de oynadı

Babası 1940'larda Sporting forması giyen Jorge, trash talk'lara ve rakiplerinin sinir uçlarıyla oynamaya fazlasıyla alışık bir isim. Çünkü önce 1973-1990 arası 13 farklı takımda sağ açık olarak futbol oynayıp, daha sonra 1990'dan günümüze kadar 15 takım çalıştırdı.

Flamengo'da kahraman oldu

Brezilya'daki Flamengo macerasında ise gerçekten büyük bir iş başardı. İlk başlarda alınan bazı skorlardan dolayı topa tutulsa da 57 maçın 43'ünü takımına kazandırdı. Toplamda 4 kupayı da müzeye götürdü.

Portekiz'de madalya aldı

30 Aralık 2019'da Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Jorge'ye Prens Henry Nişanı Komutan Madalyası verdi.

Cumhurbaşkanı, Jorge'nin başarılarının Portekiz'in yurt dışındaki itibarına yardımcı olduğunu söyledi.

Basın toplantıları sıkıntılı geçiyor

Öte yandan basın toplantılarında da kendisine has tavırlarıyla dikkat çekiyor. Soruları beğenmediğinde muhabiri terslemekten tutun da toplantı odasını terk etmeye kadar birçok eylemi gerçekleştirdi bugüne kadar. Bu konuda da muhabirlere zorlu bir basın toplantısı deneyimi yaşatacağa benziyor.

Pereira'ya şampiyonluk kaybetti

Jesus'un kendini futbola ne kadar adadığını, Vitor Pereira'lı Porto'ya karşı son dakikada yediği golle kaybettiği şampiyonluk sonrası yaşadığı üzüntüyle daha iyi anlayabilirsiniz.

Öte yandan kendi futbolcusu Cardozo ile yaşadığı itişmenin yanı sıra rakip futbolcuları da beden diliyle baskı altına alması da bilinen bir taktiği.

İşte o anlardan bazı kareler...

"Atak, atak ve daha fazla atak"

Taraftarı polisin elinden almak için güvenlik gücü yumruklayacak kadar kimine göre deli dolu kimine göre saldırgan bir isim Jorge Jesus, onun hakkında size geçebileceğimiz tek şey onun futbol mantalitei: “Atak, atak ve daha fazla atak”