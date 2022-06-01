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- Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı
Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı
- 01.06.2022 - 11:56
- Güncelleme : 01.06.2022 - 12:58
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'ta sona gelindi. Fenerbahçe Portekizli teknik adamı gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.
Sarı-lacivertliler ardından Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Ekibinden 5 kişi transfer çalışmaları için yurt dışında
67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio’nun eşlik edeceği öğrenildi. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak.
Fanatik'te yer alan haberde, Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri kaydedildi.