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    Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı

    Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı

    Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus iki yardımcısı ile İstanbul'a geldi. Diğer 5 yardımcısı ise şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor.
    • 01.06.2022 - 11:56
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 12:58
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    Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'ta sona gelindi. Fenerbahçe Portekizli teknik adamı gece saatlerinde İstanbul'a getirdi.

    Sarı-lacivertliler ardından Jesus ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Şirketimiz, Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jorge Fernando Pinheiro de Jesus ile görüşmelere başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

    Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Jorge Jesus İstanbul'a geldi İZLE

    Ekibinden 5 kişi transfer çalışmaları için yurt dışında

    67 yaşındaki hocaya ilk etapta yardımcıları Joao de Deus ve Marcio Sampaio’nun eşlik edeceği öğrenildi. Bu ikili, kolları sıvayarak hemen Fenerbahçe mesaisine başlayacak.

    Fanatik'te yer alan haberde, Jesus’un ekibindeki diğer 5 ismin ise transfer çalışmaları için yurt dışında oldukları, önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelecekleri kaydedildi.

    Jorge Jesus un ekibi transfer çalışmalarına başladı #1


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