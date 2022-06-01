Haberler

Futbol Haberleri

Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı

Jorge Jesus'un ekibi transfer çalışmalarına başladı

Fenerbahçe ile anlaşan Jorge Jesus iki yardımcısı ile İstanbul'a geldi. Diğer 5 yardımcısı ise şu an transfer çalışmalarını sürdürüyor.