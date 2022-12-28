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    Jorge Jesus'un ofsayt taktiği cevabı

    Jorge Jesus'un ofsayt taktiği cevabı

    Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus'un savunmasına uygulattığı ofsayt taktiği dikkat çekiyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 09:41
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 10:07
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    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 4-0’lık Hatayspor galibiyeti sonrası futbolcularının bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

    Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maç olduğu gibi bu maçında önemli olduğunu söyleyerek, "Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler. Yeni yıl geliyor, taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum” dedi.

    "Futbolun riski bu"

    Savunma arkasına atılan toplarla ilgili sorulan soruya cevap veren Jesus, “Bunun bir çözümü yok, bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alıyoruz. Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk var biliyoruz ama sahada bu oyun stilini sergiliyoruz, bu yüzden 40 gol attık.” şeklinde konuştu.

    Jorge Jesus


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