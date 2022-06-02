Jorge Jesus, Fenerbahçe'de ilk yolcuları belirledi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, gidecekler konusunda yönetime ilk raporunu sundu. Portekizli teknik adam en az 4 oyuncunun biletini kesti.

Ali Koç döneminin en iyi sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal, takımı ikinci sırada bıraktı ve sessiz sedasız veda etti.

Fenerbahçe için her koşulda göreve hazır olduğunu söyleyen Kartal, para dahi konuşmadan elini taşın altına koymuş ve taraftarın bir kez daha sevgilisi olmuştu.

Ancak yabancı bir teknik adamla anlaşmak isteyen Ali Koç, ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile el sıkıştı. Şubat ayından bu yana takımda olan ve kiralık giden futbolcuları analiz eden tecrübeli çalıştırıcı, yönetime ilk raporunu sundu.

Jesus'un, İsmail Kartal'ın yönetime verdiği raporu da göz önüne alarak kesin olarak gidecek olan isimleri belirlediğinin altı çizildi.

Fenerbahçe'de kimler gidecek?

Bu kapsamda sözleşmesi biten Sosa, takıma geçtiğimiz günlerde veda etti. Kadro dışı kalan Mesut Özil'e ise Jesus'un, sezon öncesi kampında son bir şans vermesi bekleniyor.

Diğer bir kadro dışı oyuncu Ozan Tufan'ın durumu belirsiz. Jesus'un, bu futbolcuya da sezon başı kampında şans tanıyacağı ancak gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

3 oyuncu kesin gidiyor

Kiralık olarak gönderilen Ally Samatta, Mauricio Lemos ve Max Meyer kesin olarak gidiyor.

Bu isimlerden Samatta ve Lemos'un, olabilirse bonservisiyle en kötü ihtimalle yeniden kiralanması bekleniyor.

Gustavo yüzde 90 yolcu

Taraftarla arası açılan Gustavo'nun ise 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Yabancı kuralını da düşünen Jesus'un, Brezilyalı ön liberonun kalması için ısrarcı olması beklenmiyor.

Gustavo'ya ülkesinden teklifler olduğu bilinirken yönetimin de 34 yaşındaki oyuncunun gitmesi için uğraşacağı kaydedildi.

Sezon başı kampının ardından yolcu sayısının artması bekleniyor.