Jorge Jesus'un sezon öncesi kamp raporu

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5 futbolcunun biletini kesti. Sarı-lacivertlilerde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi.

Bu oyuncuların Meyer, Caulker, Tisserand, Lemos ve Novak olduğu öğrenildi.

Kulüp bulmaları istenecek

Fenerbahçe yönetimi en kısa süre içinde bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.

Bu arada Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın satışından da en az 3 milyon Euro gelir beklediği de gelen haberler arasında.

Valencia, Zajc ve Gustavo gibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacağı da ifade ediliyor.

İrfan Can takdir topluyor

Öte yandan kampın yıldız ismi ise İrfan Can Kahveci oldu. Oldukça fit durumda sezona giren başarılı oyuncunun Jesus'un takdirini kazandığı kaydedildi.