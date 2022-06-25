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    Jorge Jesus'un sezon öncesi kamp raporu

    Jorge Jesus'un sezon öncesi kamp raporu

    Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus, 5 futbolcunun biletini kesti. Sarı-lacivertlilerde peş peşe ayrılıklar yaşanacak.
    • 25.06.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 10:59
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    Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken takımdan ayrılacak isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

    Sarı-lacivertlilerin Portekizli teknik patronu Jorge Jesus'un ilk etapta 5 ismin biletini kestiği öğrenildi.

    Bu oyuncuların Meyer, Caulker, Tisserand, Lemos ve Novak olduğu öğrenildi.

    Jorge Jesus un sezon öncesi kamp raporu #1

    Kulüp bulmaları istenecek

    Fenerbahçe yönetimi en kısa süre içinde bu oyunculardan kendilerine kulüp bulmalarını isteyecek.

    Bu arada Fenerbahçe'nin Kongolu stoper Marcel Tisserand'ın satışından da en az 3 milyon Euro gelir beklediği de gelen haberler arasında.

    Valencia, Zajc ve Gustavo gibi oyunculara da ciddi teklif gelmesi durumunda dikkate alınacağı da ifade ediliyor.

    Jorge Jesus un sezon öncesi kamp raporu #2

    İrfan Can takdir topluyor

    Öte yandan kampın yıldız ismi ise İrfan Can Kahveci oldu. Oldukça fit durumda sezona giren başarılı oyuncunun Jesus'un takdirini kazandığı kaydedildi.

    Jorge Jesus un sezon öncesi kamp raporu #3


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