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    Jorge Jesus'un takım içi kuralları belli oldu

    Fenerbahçe'de Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un etkisi günden güne artıyor. Jesus'un takım için koyduğu kurallar netleşti.
    • 12.11.2022 - 13:36
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    Jorge Jesus'un takım içi kuralları belli oldu

    Süper Lig'de dünya kupası arasına az bir süre kalmışken Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi tam anlamıyla taraftarı ve oyuncuları yeniden bir araya getirdi.

    Jorge Jesus'un kariyeri boyunca başarılarının yanı sıra disiplini bir hoca olarak ön planda olması da gündemdeydi. Tecrübeli teknik adam bu özelliğini Fenerbahçe'ye de getirdi.

    Toplantılara geciken futbolcular ceza ödüyor

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin başarılı gidişinde Jorge Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor. Samandıra'da futbolcuların uyması gereken kurallar bulunuyor.

    Herkesin toplantılara zamanında gelmesi gerekiyor. Toplantılara geciken oyuncu, geç kaldığı dakika başına ceza ödüyor.

    Jorge Jesus un takım içi kuralları belli oldu #1

    Takım otobüsüne geç kalanlar beklenmiyor

    Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.

    Jorge Jesus un takım içi kuralları belli oldu #2

    Futbolcuların maç sonunda Fast Food yemesini yasakladı

    Portekizli teknik direktörün oyuncularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımı da bulunuyor.

    Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde ise Fast Food kesinlikle yasak.

    Jorge Jesus un takım içi kuralları belli oldu #3


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